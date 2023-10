In mezz'ora, il filosofo Bernard-Henri Levy rivela il piano di Israele

15 ottobre 2023 a

Quale sarà il futuro di Israele? Se n'è parlato nel corso della puntata di "In mezz'ora" andata in onda il 15 ottobre su Rai3. In collegamento c'era il filosofo Bernard-Henry Levy che ha sottolineato il clima di compattezza che si respira nello Stato ebraico dopo le atrocità commesse da Hamas sabato 7 ottobre.

“Non ci sono più sinistra e destra, non ci sono religiosi e laici, c’è la volontà comune di sbarazzarsi di un gruppo terroristico islamista che opprime i palestinesi e minaccia l’esistenza di Israele. Non ci sono dibattiti su questo in Israele.”#BernardHenriLévy#InMezzora @BHL pic.twitter.com/xGGDKOpx9s — In mezz'ora (@Inmezzorarai) October 15, 2023

"Ho osservato lo shock, lo spavento, il peggior crimine contro gli ebrei commesso dalla Seconda guerra mondiale in poi - ha detto Levy in collegamento da Parigi - E poi ho visto uno slancio patriottico, un sussulto democratico e civico che non vedevo in Israele da tanto tempo. Non c'è più sinistra e destra, non ci sono più religiosi e laici. C'è la volontà comune di sbarazzarsi di un gruppo terroristico islamista, neonazista che opprime i palestinesi e che minaccia l'esistenza stessa di Israele. Insomma al momento non ci sono dibattiti in Israele".