In mezz'ora, Marco Minniti sul Medio Oriente: quali sono i rischi di Israele

La crisi in Medio Oriente tiene banco negli incontri delle diplomazie internazionali. Ma tiene col fiato sospeso anche i commentatori politici. Degli sviluppi dello scontro in Israele si è parlato anche durante la puntata di "In mezz'ora" in onda il 15 ottobre su Rai3. Ospite in studio anche Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or ed ex ministro dell'Interno. Minniti mette in evidenza i rischi che corre Israele in un eventuale attacco di terra contro la Striscia di Gaza. «Posto che stiamo parlando di una situazione drammatica - ha detto Minniti - Il fatto che ci si fermi a riflettere è un segnale positivo. Israele sta cominciando a comprendere che una risposta esclusivamente militare su Gaza la espone a due rischi: il primo è militare perché entrare in una città è complicato, il secondo è diplomatico perché Israele rischia l’isolamento» da parte di Stati come Siria e Egitto".

Poi Minniti riflette sul ruolo dell'Europa in un'ipotetica soluzione del conflitto mediorientale. «Stanno facendo benissimo gli Stati Uniti con il loro giro - conclude Minniti - Mi sarei aspettato che ci fosse anche l’Europa con gli Stati Uniti: un grande continente non può limitarsi solo alla solidarietà".