Medio Oriente, Conte scende in piazza per la pace, Schlein gli fa lo sgambetto

La guerra in Medio Oriente, così come ogni conflitto che ridisegna gli equilibri mondiali, sta polarizzando la politica italiana. E sul tema si spaccano Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Per la giornata di domani è stata indetta una manifestazione per la pace. A organizzarla è stata la rete “Pace e Disarmo” con Amnesty International e l'ok di alcune associazioni, dall'Anpi all'Arci, fino a Sant'Egidio. L'obiettivo è quello di chiedere una tregua agli attori bellici senza schierarsi da una parte o dall'altra. Sulla carta, nessuna bandiera né della Palestina né di Israele verrà sventolata. La segretaria del Pd non ha ancora detto se prenderà parte a un corteo oppure no.

Come riporta Repubblica, fonti vicine a Elly Schlein fanno sapere che la leader del Partito Democratico avrebbe intenzione di prendere parte alla manifestazione ma avrebbe "problemi di agenda". Proprio per la giornata di domani, infatti, i dem hanno programmato di presentare a Venezia il Piano casa, radunando decine di sindaci da tutt'Italia. Giuseppe Conte, dal canto suo, ha già fatto sapere che sarà presente con una squadra di parlamentari grillini.

Non sfugge a molti il comportamento di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è infatti passato da sposare una linea militarista, accettando l'invio di armi all'Ucraina prima e aumentano la spesa militare poi, a farsi paladino della forza pacifista. Qualsiasi manifestazione di pace diventa per Conte un'occasione. Elly Schlein farà un passo indietro? "Ma Elly che fa? – discutono alcuni parlamentari dem ripresi da Repubblica – Vedrete che alla fine va in piazza” “Ma no – rilanciano – quel giorno è a Venezia per parlare di casa, non ha margini in agenda: il suo intervento è pure di pomeriggio”.