Israele, Meloni al summit per la pace a Il Cairo: soluzione con due Stati

21 ottobre 2023 a

a

a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Cairo in Egitto al summit per la pace in Medio Oriente, appuntamento promosso dal presidente al Sisi per lavorare su una risoluzione del conflitto in Medio Oriente. "La soluzione strutturale della crisi è con due popoli e due Stati", ha detto Meloni nel suo intervento. Occorre riprendere “una iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi” in Medio Oriente. "Una soluzione che deve essere concreta e avere una tempistica definita" sottolinea. "Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation di questa crisi" perché, ha ammonito la presidente del Consiglio, "le conseguenze sarebbero inimmaginabili". "L'Italia sia il ponte per il dialogo tra Europa e Medio Oriente" auspica la premier che avverte: "Nessuna causa giustifica il terrorismo e i neonati massacrati".

Israele entra a Gaza, il piano in tre fasi. Fabbri: il vero obiettivo di Netanyahu

Tuttavia "la reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta. Uno Stato fonda la sua reazione sulla base di precise ragioni di sicurezza, commisurando la sua forza e tutelando la popolazione civile. Questo è il confine nel quale la reazione di uno Stato deve rimanere di fronte al terrorismo e io sono fiduciosa che sia anche la volontà di Israele", afferma Meloni.