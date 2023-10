Apostolico, nuovo caso: il figlio aggredì i poliziotti e lei lo difese in aula. Assolto

15 ottobre 2023 a

Il caso Iolanda Apostolico continua a essere al centro dell'attenzione della stampa e dei media. Giorno dopo giorno emergono nuovi dettagli pubblici che contribuiscono a narrare la verità dei fatti. La giudice di Catania che nel 2018 prese parte alla manifestazione per far sbarcare i migranti a bordo della nave Diciotti, sit-in in cui la folla urlava contro i poliziotti e protestava contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, si sta schierando contro il governo Meloni e sta liberando migranti che dovrebbero andare nei Cpr. L'ultimo tassello di questa vicenda proviene da un articolo de Il Messaggero. Il quotidiano riporta quanto accaduto nel 2019, quando il figlio della toga partecipò a un corteo di antagonisti durante il quale si registrarono scontri con la polizia. La madre testimoniò in aula in suo favore.

Il figlio di Iolanda Apostolico partecipò a una contromanifestazione organizzata dai centri sociali nel capoluogo euganeo per esternare la netta opposizione a chi si schierava contro l'aborto. In quell'occasione si registrarono scontri con la polizia e alcuni agenti rimasero feriti. Il figlio della toga è risultato essere uno degli indagati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale perché accusato di aver "colpito con un pugno gli scudi del personale di pubblica sicurezza", si legge sul quotidiano. Il giovane venne successivamente assolto, ma a testimoniare per lui si presentò in aula proprio Iolanda Apostolico. "Si può dire che è un'abitudine di famiglia": così apre l'articolo il quotidiano romano. L'imparzialità non è di casa, si potrebbe aggiungere.