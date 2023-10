Dritto e rovescio, Tajani sul futuro di Forza Italia: a cosa puntiamo

15 ottobre 2023 a

Antonio Tajani annuncia il piano di Forza Italia in vista delle prossime elezioni politiche. Gli azzurri vogliono crescere senza sottrarre consensi agli alleati ma pescando voti nella folta schiera degli astenuti. Se n'è parlato nel corso della puntata di Dritto e rovescio in onda il 15 ottobre su Rete4. "Forza Italia vuole essere protagonista: l’obiettivo è arrivare alle Politiche con il 20% ma non togliendo voti agli alleati ma guardando agli astenuti". L'ha detto Antonio Tajani intervenendo a Dritto e Rovescio. «A loro dobbiamo dire che c’è una forza, c’è una forza seria e responsabile alla quale guardare, con uomini seri e credibili: uno di questi è Adriano Galliani che mi auguro possa essere eletto senatore nel collegio che è stato di Berlusconi», ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri ha anche affrontato il tema dell'infiltrazione di un ex brigatista rosso all'interno di una manifestazione pro-Palestina. «Assolutamente sì», fa impressione, «toccherà alle forze dell’ordine individuare se c’è qualche infiltrazione. Una cosa è manifestare a favore del popolo palestinese, un conto è manifestare per Hamas e per i terroristi». Lo dice il ministro degli esteri, Antonio Tajani, riferendosi alla presenza di un ex terrorista a una manifestazione pro-Palestina a Milano. «È legittimo difendere il diritto del popolo palestinese a esistere, un popolo che è vittima di Hamas», ha aggiunto Tajani.