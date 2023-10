Israele, report degli 007 accusa l'Iran. Mentana: "Fonti di alto livello"

08 ottobre 2023 a

a

a

Si fanno sempre più vistosi i collegamenti trar Hamas e Iran nei mesi che hanno preceduto l'attacco violentissimo sferrato dai miliziani palestinesi all'alba di sabato 7 ottobre su Israele. Molti analisti vedono in Teheran il vero motore dell'offensiva che ha provocato centinaia di vittime e sscatenato la rappresaglia dello Stato ebraico in quella che di fatto è già una guerra destinata ad avere un impatto globale. Nel corso dello speciale dedicato al Medio Oriente Diario di guerra, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha citato a riguardo quanto hanno fatto trapelare attraverso l'agenzia Ansa "fonti di alto livello" dell'Intelligence italiana.

L'incubo degli ostaggi: anche americani e tedeschi nelle mani di Hamas

In base alle informazioni, citate da Mentana nella diretta di domenica 8 ottobre, "l'iran avrebbe fornito a Hamas sia le armi sia le indicazioni per geolocalizzare i diversi punti strategici da colpire in Israele", spiega il direttore che sottolinea come questa ricostruzione emerge da "rapporti di fonti qualificate secondo i quali, tra agosto e settembre, ci sarebbero stati una serie di incontri riservati tra esponenti iraniani e rappresentanti di Hamas e della jihad islamica". Riunioni in cui sarebbe stato stabilito che "la logistica e l'approvvigionamento di armi sarebbero state garantite dalle forze al Quds della Repubblica islamica", afferma Mentana che spiega come al Quds sia il nome arabo di Gerusalemme.