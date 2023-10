Giudice di Catania mette like a post anti-Salvini. La verità su Iolanda Apostolico

04 ottobre 2023 a

Il giudice di Catania si schiera contro Matteo Salvini. Iolanda Apostolico è il giudice la cui sentenza ha portato al rilascio di quattro migranti tunisin. Ma non solo. Qualche anno fa mise un like a un post Facebook di suo marito Massimo Mingrino, funzionario amministrativo anche con funzioni di tutor del Ministero della Giustizia. E quello non era un post a caso. Di questo parla Paolo Ferrari nel suo articolo pubblicato il 4 ottobre su Libero. "Qualche settimana dopo l’insediamento del governo Conte, ad agosto del 2018 - scrive Libero - Mingrino rilancia e posta una foto che ritrae alcune persone di colore che ballano, accompagnata questa volta da un sobrio e discreto commento: «Festa di piazza, si balla, si salta, tutti insieme. Allegria, energia, gioia. Fanculo Salvini». E poi il like di Apostolico.

"Nessuno scontro con i giudici". Giustizia, Meloni spegne le polemiche

La circostanza non è sfuggita ai capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Il caso, dunque, non si può dire affatto chiuso. «Ma un giudice che dovrebbe essere super partes può mettere like ad una foto in cui si manda a quel paese, per usare un eufemismo, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini? Aspettiamo spiegazioni», fanno sapere i due parlamentari. Vedremo se davvero qualcuno riuscirà a dare spiegazioni adeguate.