Sondaggio La7, il Pd di Schlein è impantanato. Renzi sprofonda, vola Fratelli d'Italia

Nuovo sondaggio di Swg nel Tg di La7 di lunedì 2 ottobre. Nel telegiornale diretto da Enrico Mentana sono proposti gli orientamenti di voto e le variazioni rispetto alla settimana precedente, da cui emerge la costante Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni guida infatti la classifica della fiducia degli italiani nei partiti, crescendo in sette giorni di uno 0,4% fino al 29,1%. Male la settimana del Partito Democratico di Elly Schlein, che prede lo 0,3%, scendendo al 19,5%. Non c'è alcun il tanto sognato avvicinamento del Movimento 5 Stelle al Pd: i grillini perdono lo 0,2%, passando dal 16,9% al 16,7%, senza sfondare la quota psicologica del 17%. Segno meno anche per la Lega, che dal 10,1% va al 9,8% (-0,3%). Stabile Forza Italia, che non vede alcun cambiamento e rimane al 6,5%. Salgono Azione e l'Alleanza Verdi Sinistra: il partito di Carlo Calenda va al 3,9% (+0,1%), mentre il duo Bonelli-Fratoianni passa dal 3,2% al 3,4% per un +0,2%.

Non si registrano variazioni per +Europa, rimasto al 2,6%. Cala drasticamente Italia Viva di Matteo Renzi, che perde uno 0,3% in una settimana e si attesta al 2,4%. Tra gli altri partiti da segnalare Per l'Italia con Paragone all'1,8% e Unione Popolare all'1,5%. Non si esprime il 39% dei partecipanti al sondaggio, un dato che cresce dell'1% rispetto alla precedente rilevazione.