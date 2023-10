Sgarbi e la teoria sui rumors del governo tecnico: chi li ha messi in giro

02 ottobre 2023 a

a

a

Si parla di governo tecnico con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “Sta per arrivare un governo tecnico?” viene chiesto al critico d’arte, che risponde così: “Quelli sono esecutivi non democratici voluti da oligarchie che vogliono potere. Chi ha messo in giro questi ’rumors’ e per quale ragione? Non l’ho capito, forse Giorgia Meloni stessa”.

Sgarbi infrange i sogni della sinistra sul governo tecnico: non avrebbe i voti

“Perché mai la premier avrebbe dovuto far girare queste voci?” sorge spontanea la domanda seguente, con Sgarbi che prosegue il ragionamento: “Ad un certo punto è venuto fuori il nome di Paolo Gentiloni, una mozzarella del passato che non mi risulta sia mai stato eletto… La Meloni dice che chi vuole il governo il tecnico avrebbe già la lista dei ministri e lo fa per impaurire i suoi secondo me”. Una teoria sugli ultimi retroscena di politica, commentati pubblicamente anche dalla stessa leader di Fratelli d’Italia in una conferenza stampa della scorsa settimana.