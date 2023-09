Piazzapulita, Formigli gongola per il sondaggio: Mannheimer lo gela così

Sullo stesso argomento: Sondaggio piomba su Conte, cosa pensano i grillini di Meloni

Le elezioni europee non sembrano più così lontane e torna l'attenzione sui sondaggi. Renato Mannheimer ha presentato la rilevazione di Eumetra nel corso della puntata di giovedì 28 settembre di Piazzapulita, su La7. Il quadro è quello che conosciamo: Fratelli d'Italia primo partito con un ampio vantaggio sul Pd. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al 28,9%, mentre il Pd di Elly Schlein è al 19,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è al 16,8, mentre la Lega di Matteo Salvini vale il 9,8%. Forza Italia è al 6,7% seguita da Azione (3,9%), Verdi-Sinistra (3,4%) e Italia Viva (2,9%).

Se consideriamo le coalizioni, spiega il sondaggista, Il centrodestra è al 46,1 per cento, un ipotetico centrosinistra con dentro anche i grillini e Carlo Calenda sarebbe al 42: "Il centrodestra è molto avanti nel Paese", per un recupero del centrosinistra c'è solo da sperare "negli indecisi e negli astensionisti".

Il conduttore Corrado Formigli gongola per un dato: i giudizi negativi degli italiani su Giorgia Meloni (53,8) sono superiori a quelli positivi (46,2). Anche qui Mannheimer invita a non stappare lo champagne: "Il dato però non è male, Mario Draghi a suo tempo pendeva di più ma tanti altri (premier, ndr) sono stati al di sotto del 46 per cento". Tra gli elettori di centrodestra l'81 per cento dà un giudizio positivo, ma anche tra quelli di sinistra "c'è un 14 per cento che giudica Meloni positivamente, e non è pochissimo". Il giudizio per il governo è lievemente più negativo rispetto alla premier. I temi dove gli italiani sono più severi rispetto al governo sono l'azione su immigrazione e sicurezza: "La gente ha un immagine molto buona di Meloni ma sui temi concreti come l'immigrazione ci sono difficoltà", spiega Manheimer.

L'ultimo cartello del sondaggio Eumetra riguarda il popolo del centrodestra: cosa dovrebbe fare ora il governo? Le posizioni con percentuali maggiori sono quelle secondo cui Meloni dovrebbe mantenere la politica attuale o applicare una linea più "Identitaria"; di destra. Minoritaria la quota di chi vuole un governo più moderato.