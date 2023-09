Sondaggio su Meloni, Senaldi: "La vera sorpresa". Doccia fredda per Conte

Sullo stesso argomento: Politica spaccata in due. Il sondaggio che fa tremare la sinistra

Un anno di governo di Giorgia Meloni. Un sondaggio di AnalisiPolitica smonta la narrazione della sinistra su uno dei temi più caldi di questi tempi, quello del rapporto tra Roma e l'Unione europea, strettamente in relazione con l'emergenza migranti. Ebbene, come scrive Pietro Senaldi su Libero che pubblica in esclusiva la rilevazione, "tra il centrodestra tricolore sovranista e la maggioranza Ursula di Bruxelles, tra la coppia Crosetto-Piantedosi e il quartetto Gentiloni-Macron-Darmanin-Scholz, gli italiani, molti anche di sinistra, optano in massa per le prime opzioni". Cosa dicono i dati? Per il 56% degli intervistati "il governo sta tutelando bene l’interesse nazionale nei rapporti con l’Europa e solo uno su tre (34%) è invece insoddisfatto".

Nel dettaglio, "la vera sorpresa" è che "a promuovere la linea Meloni sono anche il 48% degli elettori grillini e il 61% di quelli del Terzo Polo". Percentuali bulgare nelle forze di centrodestra. Stupisce il dato degli elettori del Pd: "solo poco più di uno su due (53%) esprime una netta avversione per la linea europea dell’esecutivo, che invece quasi uno su tre (32%) approva". "Questa rivelazione dimostra che il sentimento degli italiani verso l’Unione Europea si è parecchio raffreddato e che la crisi dell’immigrazione non danneggia più di tanto il governo". commenta il condirettore di Libero. Il presunto isolamento del nostro Paese in Europa viene negato dal 51% de campione, esiste per il 44.