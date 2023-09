Il Pd invita al convegno l'imbrattatore di Palazzo Vecchio. Lega furiosa

Christian Campigli 29 settembre 2023 a

Da imbrattatore di monumenti che rendono uniche e meravigliose le nostre città ad ospite d'onore di un evento serale il passo può essere davvero breve. In particolar modo a Firenze, dove la linea estrema delineata dal segretario del Pd, Elly Schlein, pare aver attecchito fin troppo bene. Andrea Giorgio, assessore all'ambiente nel capoluogo toscano, esponente dem turbo-schleiniano, si confronterà domani con Giordano Stefano Cavini Casalini, il trentaduenne che lo scorso marzo ha sporcato con della vernice rossa Palazzo Vecchio, prima di essere placcato dal sindaco Dario Nardella. L'attivista di Ultima Generazione sarà in collegamento da remoto nell'ambito di un'iniziativa della quinta edizione di «Many Possibile Cities», il festival della rigenerazione urbana, organizzato da un soggetto privato, Manifattura Tabacchi. Ma con il patrocinio della Regione Toscana.

Un incontro dal nome che non lascia molto all'immaginazione: «Raschiare la vernice. L’attivismo climatico oltre le apparenze».

Una scelta, quella dell'assessore Andrea Giorgio, che ha suscitato un vespaio di polemiche. «Da quando la giunta del comune di Firenze sostiene gli atti delinquenziali avvenuti in città? - si chiede il capogruppo della Lega al comune di Firenze, Federico Bussolin - La sola idea che chi amministra la città sostenga o dialoghi con chi compie reati, come gli attivisti di ultima (de)generazione è inaccettabile». Secondo le informazioni raccolte dal nostro giornale, la decisione dell'assessore all'ambiente non sarebbe affatto piaciuta al sindaco Dario Nardella.

A onor del vero, va ricordato che Andrea Giorgio non è il primo esponente toscano a tendere la mano agli eco-militanti. Quando a febbraio venne imbrattata la sede della Regione Toscana, l'assessore all'ambiente, Monia Monni, molto vicina al segretario Elly Schlein, disse apertamente che era necessario aprire un dialogo con Ultima Generazione. «È colpa mia. Porto la colpa di non essere riuscita a far capire che la loro urgenza è la mia. Cercatemi. Parliamoci». Una linea aspramente criticata dal capogruppo di Fdi a Palazzo del Pegaso, Francesco Torselli. «La Regione Toscana patrocina convegni ai quali, chi imbrattai monumenti, viene presentato come esperto di politiche ambientali ci pare decisamente troppo».