Berlusconi Day, Marta Fascina assente. "Ore contate ad Arcore": voci di sfratto

Forza Italia ha lanciato la tre giorni di Paestum. Il giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni sarà dedicato "al ricordo" dell' ex premier. Lo ha detto il segretario azzurro Antonio Tajani, spiegando anche che "non sarà un ricordo nostalgico" ma "di Berlusconi che guarda al futuro, che invita il popolo di Forza Italia ad andare avanti a fare politica ed essere protagonista dell'azione di governo". Stando a quanto si apprende, l'avatar del Cavaliere non verrà proiettato nell'hotel della kermesse. E Marta Fascina? Fonti a lei vicine fanno sapere che la deputata e compagna del fondatore di Forza Italia non sarà presente a Paestum.

"Marina ha detto no", nessun avatar del Cav al Berlusconi day

Secondo quanto si legge su un articolo del Corriere della Sera, Fascina avrebbe più volte ribadito che "la decisione è stata presa" e avrebbe stroncato sul nascere tutti i finti retroscena sul suo conto. Le parole di Paolo Berlusconi, che tanto hanno risuonato negli ultimi giorni, non rappresenterebbero "un avviso di sfratto da Arcore", ha dichiarato uno dei parlamentari più vicini alla deputata, Tullio Ferrante. "La situazione a villa San Martino è come prima. La famiglia è contenta che ci sia una persona come lei. È una custode. Ragion per cui sono tutte illazioni infondate quelle che vengono messe in giro, peraltro già smentite ripetutamente", ha aggiunto. Tuttavia, circolano voci di diversa natura: "Marta ha le ore contate ad Arcore perché le è stato detto di trovare una soluzione alternativa".

Feltri inchioda la "stampa rossa": cosa dietro gli attacchi a Giannini

Ma c'è di più. Fascina è convinta che "contro di lei c’è un’aggressione mediatica ingiustificata e gratuita che non è certo piacevole". Persone a lei vicine raccontano che "sta ancora soffrendo", che "sta ancora elaborando il lutto" e che "le parole di Paolo erano in buona fede e vanno intese come uno sprone a reagire alla immensa sofferenza che sta provando". La grande assenza della deputata di Forza Italia, però, se da una parte viene compresa, dall'altra attira un profluvio di critiche. "Se dovesse venire a sorpresa vorrebbe dire che avrebbe superato la crisi. Ma noi di sicuro non forzeremo", ha detto Paolo Barelli. Di opinione diversa Mariarosaria Rossi, ex fedelissima del Cavaliere: "Se per il grande dolore non se la sente di tornare in Parlamento, faccia un passo indietro e con un gesto di generosità istituzionale, ceda il suo posto a qualcun altro".