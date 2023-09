Silvio Berlusconi day, Marina stoppa tutto: nessun ologramma del Cavaliere

28 settembre 2023 a

Nessun ologramma "fluttuante" di Silvio Berlusconi accoglierà i sostenitori di Forza Italia a Paestum dove domani venerdì 29 settembre, alle 15.30, inizierà a Paestum la tre giorni azzurra con il ricordo del fondatore del partito. Domani Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni, e famiglia e partito lo ricorderanno in tempi e modi diversi. Barbara Berlusconi è attesa al palazzo Lombardia alle 11, dove il Belvedere al 39esimo piano verrà intitolato al padre. Con lei ci saranno il fratello dell’ex premier Paolo e Fedele Confalonieri.

Non è dato sapere se si terrà una messa ad Arcore in memoria del Cav con la famiglia. Come detto, a Paestum, in provincia di Salerno, inizierà invece la tre giorni azzurra. Allo stato non si sa ancora se ci sarà il "contributo" dei figli di Berlusconi, magari con un messaggio scritto. Secondo gli ultimi rumori raccolti da Adnkronos, l’idea di un ologramma del padre pronto ad accogliere militanti, parlamentari e delegati davanti all’ingresso principale della kermesse non sarebbe affatto piaciuta agli eredi del Cav. La meno colpita dall'idea sarebbe stata Marina. Da qui la scelta di togliere la versione 3D dell’ex presidente del Consiglio con la sua immagine fluttuante.

Ne giorni scorsi era stata diffusa la notizia dell'avatar di Silvio Berlusconi per accogliere simpatizzanti e delegati di Forza Italia, che avrebbe avuto la voce di Giancarlo Giannini per riproporre lo storico discorso al Congresso nazionale Usa del 2006. Ma l'ologramma non ci sarà. All’iniziativa promossa dall’eurodeputato Fulvio Martusciello, non ci sarà banche Marta Fascina, che resterà a Villa San Martino.