Brennero, dall'Austria "arroganza e ignoranza". Salvini: "Ci muoviamo noi"

28 settembre 2023 a

a

a

Con il loro atteggiamento le autorità austriache al Brennero denotano "arroganza e ignoranza di quello che è la libera circolazione delle merci". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, partecipando a un incontro della scuola politica The young hope interviene sulle frizioni con Vienna. "Il Mit in collaborazione con Palazzo Chigi sta lavorando. È un dossier legalmente impegnativo: adiremo alla corte giustizia europea perché riteniamo che l’Austria stia contravvenendo a tutte le regole per fare concorrenza sleale", ha aggiunto.

Il blocco dei Tir dell'Austria è illegale: pure l'Ue dà ragione a Salvini

"Sul Brennero ci siamo mossi noi dopo anni di divieti al di fuori delle normative europee che dimostrano arroganza, superficialità e ignoranza della libera circolazione di uomini e merci", ha detto Salvini accusando l'Austria: "Unilateralmente decidono che in alcuni giorni e in alcune ore i camion non passano". Il riferimento è al fatto che, ormai da quattro anni, Vienna impone restrizioni al passaggio dei tir al valico. Misure confermate anche per il 2024, adducendo motivazioni ambientali. Nei giorni scorsi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva annunciato un ricorso in Europa contro l’Austria per concorrenza sleale. Passaggio ribadito da Salvini, che attacca: "Perché non si sia mossa la Commissione europea fino a ieri ce lo dirà il tempo... Ci muoviamo noi".