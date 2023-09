Meloni, anche per l'algoritmo è leader indiscussa. Tonfo di Schlein

27 settembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni è ancora il leader politico più amato dagli italiani. Tra obiettivi centrati e sfide ancora da realizzare, a distanza di un anno dall'elezione, la leader di Fratelli d'Italia incontra il consenso del 60.17% della popolazione. È questo quanto emerge dallo studio realizzato da Vis Factor per il Sole 24 Ore tramite Human, una piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana.

Politica spaccata in due. Il sondaggio che fa tremare la sinistra

Rispetto a un anno fa, stando ai dati offerti da Vis Factor, il presidente del Consiglio sarebbe calato di un solo punto percentuale e sarebbe quindi passato dal 61.15% al 60.17%. "A pesare principalmente sono il dibattito sulla situazione economica, il drastico ridimensionamento del Reddito di cittadinanza ha creato in rete fortissime polemiche, ma anche la stretta sul Superbonus e le attese sulla diminuzione delle tasse e sull’aumento delle pensioni creano dibattito acceso, e la questione immigrazione", ha spiegato Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor. Tuttavia, come è stato ripetutamente dimostrato, reddito di cittadinanza e Superbonus sono i due elementi che più hanno causato un problema nel bilancio dello Stato.

Sondaggio piomba su Conte, cosa pensano i grillini di Meloni

Sempre secondo l'analisi realizzata per il Sole 24 Ore, l'ex premier Giuseppe Conte avrebbe conquistato un gradimento del 59.75% e, come evidenzia lo stesso Brunetti, "su tutte, la battaglia a difesa del Reddito di cittadinanza ha compattato molto i simpatizzanti 5Stelle". Staccata da Meloni e dal leader del M5S si posiziona Elly Schlein, con il 56.13%. Nella top 5 ci sono poi Antonio Tajani al 55.77% e Matteo Salvini al 52.21%. Il segretario di Forza Italia "risulta il più apprezzato tra i ministri e sta dando prova di una leadership di Forza Italia dai toni moderati, ma decisi. Un risultato non scontato soprattutto dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi".