Elly Schlein, Franceschini studia il ribaltone: il nome per la segreteria Pd

La segreteria di Elly Schlein potrebbe avere i mesi contati e nel Pd partono le grandi manovre. Un nuovo "correntone" targato Dario Fraceschini si schiera sullo scacchiere democratico in vista delle prossime elezioni europee che, se l'andazzo sarà quello che indicano i sondaggi, potrebbero determinare la fine prematura della leadership di Schlein. Il tutto parte da un retroscena di Repubblica che ha rivelato una "cena segreta" avvenuta due settimane fa con l'ex ministro dei Beni culturali, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Marco Meloni (area lettiana) e Roberto Speranza, "che però alla fine avrebbe deciso di sfilarsi". Appuntamento per lavorare a un "nuovo correntone", che andrà a sostituire "Area Dem".

L’obiettivo è presto detto: "Se la segretaria dovesse andare male alle Europee, la carta coperta sarebbe il sindaco di Firenze", Dario Nardella, "che sogna uno scranno a Bruxelles". Gli interessati sentiti da Repubblica smentiscono, affermando che al contrario si tratta di un'operazione per rafforzare Schlein. Più tardi, però, arriva un "report"di Dagospia che rilancia la tesi: Franceschini "ha deciso di organizzare un nuovo correntone dem" e "l’idea nasce dal bisogno di non farsi trovare impreparati all’indomani delle elezioni europee quando per il Pd potrebbe arrivare una solenne bastonatura".

Stefano Bonaccini, Lorenzo Guerini e Piero Fassino dal canto loro "si sono già organizzati in una maxi-corrente riformista per prendere il potere nel partito a segretaria silurata", e per questo simuove Franceschini. Ci sarebbe però una novità: "A Dario Nardella non hanno fatto molto piacere le voci che lo danno come prossimo segretario del Pd al posto di Elly. Il sindaco di Firenze ha in ballo la candidatura alle Europee e deve trattare con Schlein il posto da capolista (ma la segretaria si è impuntata a voler candidare solo donne tra i capilista). Scaduto il suo mandato a Palazzo Vecchio, Nardella ha bisogno di un paracadute", si legge sul sito di Roberto D'Agostino. A prescindere dal nome dei candidati alla guida del Nazareno, le europee per Schlein saranno uno spartiacque fondamentale.