L'Aria che tira, Giovanni Minoli gela Elly Schlein. Cosa dice sul segretario Pd

Schlein e il destino del Pd. Se n'è parlato durante la puntata de L'Aria che tira condotta da David Parenzo su La7. ospite era Giovanni Minoli che ha parlato dei risultati elettorali raccolti da Pd negli ultimi anni: "Il Pd quando non ha il segretario prende di sicuro sempre il 20 per cento, quando è senza segretario - dichiara Minoli - Col segretario, invece, bisogna vedere se prende 1 o 2 punti in più o in meno. Questa è l'oscillazione reale del Pd negli ultimi anni. Dico cose che sono verificate nei numeri. Sto solo interpretando". A questo punto interviene il conduttore Parenzo che sottolinea: "Questa è cattiva".

Poi Minoli riprende a parlare della linea politica del segretario dem e di come essa venga interpretata e manipolata dai media. "La prima volta che Schlein ha parlato di politica l'ha fatto mentre era ospite di Lilli Gruber - ha detto Giovanni Minoli - Poi, però, è stata massacrata da tutta la stampa perché ha detto una cosa davvero incomprensibile: per la prima volta ha parlato di politica e di fatti concreti. Ma quello non rileva perché se non rientra nello stereotipo non interessa".