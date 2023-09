Funerali Napolitano, l'elogio funebre di La Russa: “Gli sarò sempre grato”

26 settembre 2023 a

a

a

È il giorno dei funerali di Giorgio Napolitano. Alla cerimonia, che per la prima volta si svolge alla Camera, sono presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e diversi leader stranieri. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha raggiunto Montecitorio dopo la traslazione del feretro dal Senato, dove il 24 settembre si è svolta la camera ardente. Ed è stato proprio il numero uno di Palazzo Madama a ricordare Napolitano: “Oggi rendiamo l’ultimo saluto a un protagonista della nostra storia repubblicana quale è stato il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Entrato in Parlamento il 25 giugno del 1953, ha ricoperto tutti i più prestigiosi ruoli istituzionali della nostra Repubblica. In questi giorni sono state numerose le autorità, a partire dal Presidente Mattarella, che si sono recate alla camera ardente allestita in Senato, così come sono stati tantissimi gli italiani che hanno voluto dedicargli un ultimo saluto. Ho personalmente potuto registrare un segno tangibile di affetto e ammirazione, reso ancora più solenne dalla storica visita di Papa Francesco, che ringrazio, e che non ha precedenti in Senato. Il Presidente Napolitano ha sempre rivendicato, con orgoglio, la propria storia politica, le proprie radici, i valori in cui ha creduto. Come ho ricordato in Aula, in occasione dei suoi 70 anni di attività parlamentare, Giorgio Napolitano è stato testimone di una cultura che si fa politica e di una cultura politica che si fa istituzione”.

Fini spiazza tutti: cosa rivela su Napolitano e il complotto anti-Berlusconi

“Da Capo dello Stato - prosegue il discorso di La Russa - ha guidato la Nazione, riconoscendosi in quei valori che sono le fondamenta della nostra Carta Costituzionale. Certo, come tutti i grandi leader, ha avuto nell’agone politico confronti e contrasti, anche duri. Ha svolto ruoli e assunto scelte difficili. Ha attraversato tempi perigliosi che, tuttavia, ha sempre affrontato con la coerenza dei propri convincimenti politici e culturali, sapendoli conformare all’evoluzione dei tempi e delle mutate realtà storiche e sociali. Durante il mio incarico di Ministro della Difesa ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con il Presidente Napolitano. La mia stima verso di lui si è rafforzata per il suo operato di profonda attenzione verso le nostre Forze armate e verso il ruolo fondamentale che queste svolgono per la difesa e la sicurezza della Nazione e dei cittadini”.

Video su questo argomento Papa Francesco sorprende tutti, il gesto alla camera ardente per Napolitano

“Al Presidente Napolitano sarò inoltre sempre grato per l’impegno e la dedizione che volle dedicare alle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, contribuendo così a rafforzare il senso di appartenenza, l’amore verso la nostra Patria e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e identitario. Alla Signora Clio, ai figli e a tutti i familiari del Presidente Emerito desidero rinnovare il commosso abbraccio mio personale e di tutto il Senato della Repubblica. La scelta di questo estremo saluto con rito laico che tutti, a partire dal Sommo Pontefice, abbiamo rispettato, non mi impedisce di pensare che il Suo garbato e ironico modo di fare e il Suo spirito continueranno a vivere nel ricordo degli italiani ma anche in qualcosa di più grande di tutti noi. Ciao Presidente” la chiusura del messaggio ai funerali.