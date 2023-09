L'Aria che Tira, Mollicone senza paura su Napolitano: "Giudizio politico negativo"

25 settembre 2023 a

Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, è ospite della puntata del 25 settembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da David Parenzo. Nel corso della trasmissione all’esponente di centrodestra viene chiesto un giudizio su Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica scomparso la scorsa settimana a 98 anni di età: “Occorre distinguere la figura istituzionale e quello che ha rappresentato, è doveroso unirsi al cordoglio espresso dal presidente del Consiglio Meloni e da tutte le cariche del governo per la sua rappresentanza istituzionale, la massima, ovviamente esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

“Poi – mette in evidenza Mollicone a seguito di un doveroso preambolo - c'è il giudizio storico-politico che l’ha visto protagonista con luci e ombre, su questo è innegabile che se dovessimo scrivere una biografia delle azioni politiche di Napolitano, un'analisi va fatta ma non in questo momento, con grande rispetto per l'uomo e quello che ha rappresentato nell’Italia post-bellica. Gli storici e gli opinionisti poi potranno esprimersi, non è stato un arbitro imparziale, quindi non potrà esserci un giudizio positivo, con tutto il garbo e rispetto per la vicenda umana. Questo se mi si chiede un giudizio sull’operato politico di Napolitano, per la parte politica e storica che rappresento".