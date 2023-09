Sondaggi, "capolavoro" di Schlein. Ghisleri: perde voti anche a sinistra

21 settembre 2023 a

a

a

A meno di sette mesi dall'elezione a segretaria di Elly Schlein che avrebbe dovuto dare nuova energia vitale al partito il Pd sta peggio di prima. La linea tutta a sinistra, la scarsa incisività nella comunicazione sottolineata da molti commentatori e la fuga di numerosi esponenti dell'ala riformista pesano sui sondaggi mentre il Movimento 5 Stelle si giova del declino dem. A fare il punto sul consenso del Partito democratico nell'era Schlein è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromendia Research, nel corso della puntata di giovedì 21 settembre di Tagadà, su La7.

Il sondaggio da Vespa fa impallidire il Pd. E ora c'è il rischio del clamoroso sorpasso

I 5Stelle di Giuseppe Conte "si avvantaggiano del momento di difficoltà del pd e di Schlein che sta perdendo consenso nell'indice di fiducia e marcatamente la parte meno integralista e più vicina a Stefano Bonaccini si sta spostando in parte verso voto", spiega la sondaggista. Non solo. La leader dem perde "anche una piccola parte di voto nei confronti dei partiti della sinistra, l'alleanza Sinistra-Verdi e +Europa. Perché la politica di Schlein che tende a estromettere quelli che fino a poco tempo fa erano compagni di viaggio non piace a questo elettorato", commenta Ghisleri.

"Come sta andando Schlein...", gelo da Floris, il sondaggio impietoso

Nell'ultimo sondaggio Euromedia Research il Pd "è sceso sotto la soglia psicologica del 20 per cento, oggi lo diamo al 19,2 per cento. La somma della coalizione oggi farebbe il 24,5 per cento mentre la maggioranza di governo è al 45,7 per cento". E i 5stelle? Secondo l'ultima rilevazione di Ghisleri i grillini sono al 16,6 per cento: "Ci sono meno di tre punti di vicinanza al Pd", commenta la sondaggista.