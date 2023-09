Migranti, Luca Casarini sbrocca. Cosa dice dopo la lettera di Meloni a Scholz

25 settembre 2023 a

La lettera di Giorgia Meloni sui fondi tedeschi alle Ong fanno andare su tutte le furie Luca Casarini. Il capomissione di "Mediterranea Saving Humans" non manda giù la lettera del premier al cancelliere Olaf Scholz. Per lui le parole di Meloni sarebbero soltanto "frottole". Una reazione scomposta di fronte a una scomoda verità. «Ho visto che la premier Meloni ha scritto a Scholz per il contributo dato dal governo tedesco alla Comunità di Sant’Egidio che si prodiga nell’accoglienza delle persone migranti e a SoS Humanity, che, invece, è impegnata come Mediterranea nel soccorso civile in mare. È rilevante sapere che anche una realtà cosi importante come la comunità di Sant’Egidio sia considerata pericolosa da questo governo». A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, a proposito della lettera inviata sabato scorso dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Ma non è finita qui. Casarini rilancia ulteriormente e chiama in causa direttamente l'Onu«Per quanto riguarda le Ong del mare - sottolinea l’attivista - Meloni tenta di rifilare a Scholz la solita frottola del ’pull factor’ che le navi di soccorso rappresenterebbero, smentita ormai da ogni parte. Invece, non dice nulla, la premier italiana, sui quasi 12.000 donne, uomini e bambini catturati in mare e deportati in Libia dall’inizio dell’anno, nei luoghi dai quali tentavano di scappare. Ci informa di questo l’Onu, attraverso la sua agenzia sulle migrazioni, Iom».