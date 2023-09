Migranti, lettera di Meloni a Scholz sui soldi alle Ong: "Apprendo con stupore..."

25 settembre 2023 a

a

a

La Germania è uscita allo scoperto, Berlino finanzia con centinaia di migliaia di euro le Ong e le loro navi che contribuiscono a portare in Italia i migranti. Il tutto mentre i tedeschi chiudono agli ingressi dal nostro Paese. Giorgia Meloni lunedì 25 settembre scrive direttamente al cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Ho appreso con stupore che il Tuo Governo - in modo non coordinato con il Governo italiano - avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo", si legge nel testo della lettera.

Ong, alta tensione con la Germania: "Vostro dovere morale", la risposta di Crosetto

"Mi auguro che gli esatti contorni di queste iniziative del tuo governo potranno essere meglio chiariti, e sarò lieta di discutere di persona della questione alla prima occasione utile, a partire dal Vertice Ccp e dal Consiglio Europeo di Granada il prossimo 5 e 6 ottobre", afferma il presidente del Consiglio. Le navi delle Ong nel Mediterraneo rappresentano un incentivo alle partenze: "È ampiamente noto che la presenza in mare delle imbarcazioni delle Ong ha un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze di imbarcazioni precarie che risulta non solo in ulteriore aggravio per l’Italia, ma allo stesso tempo incrementa il rischio di nuove tragedie in mare". Insomma, quella di Berlino è una mossa che ha conseguenze dirette non solo sull'Italia, e pertanto urge un chiarimento.

Salvini: "Il governo tedesco ha confermato". Migranti e ong, tutto torna

"Ritengo che gli sforzi, anche finanziari, delle Nazioni Ue interessate a fornire un sostegno concreto all’Italia dovrebbero piuttosto concentrarsi nel costruire soluzioni strutturali al fenomeno migratorio, ad esempio lavorando ad un’iniziativa Ue con i Paesi di transito della sponda sud del Mediterraneo, che peraltro necessiterebbe di risorse inferiori rispetto a quella da tempo in essere con la Turchia", scrive ancora Meloni.