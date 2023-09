Migranti, il passo di Macron: "Non lasciamo sola l'Italia". Meloni: "Accolgo con interesse"

24 settembre 2023 a

Distensione tra Roma e Parigi sul tema dei migranti. La Francia del presidente Emmanuel Macron pronta a collaborare con l'Italia per una "risposta europea". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglie "con grande interesse" la proposta di Parigi. Sul tema dei migranti "noi dobbiamo giocare il nostro ruolo come europei e aiutare gli italiani, non possiamo lasciarli da soli", ha detto il presidente francese in un’intervista a BfmTv. "Dobbiamo avere un approccio coerente con i Paesi di origine - ha aggiunto - la maggior parte dei migranti proveniva dall’Africa sub-sahariana, dove i Paesi dispongono di aiuti allo sviluppo. Dobbiamo dire ’noi vi aiutiamo, ma voi dovete aiutarci a smantellare le reti dei trafficanti".

Per quanto riguarda i Paesi di transito, "abbiamo avuto diverse migliaia di migranti che hanno lasciato la Tunisia in poche ore. Voglio che ci impegniamo in una politica responsabile con questo Paese. Francia e Italia sono d’accordo. Voglio che offriamo loro l’opportunità di assumere esperti per smantellare le reti di contrabbando sulle loro coste. Lo facciamo a Calais con gli inglesi, con buoni risultati", ha affermato ancora Macron che si rivolge alla premier: "Voglio proporre a Georgia Meloni di investire più risorse. Poi, quando i migranti arrivano a Lampedusa, l’Europa deve aiutare a registrarli".

"Accolgo con grande interesse la proposta di collaborazione del presidente francese Emmanuel Macron in tema di contrasto all’immigrazione illegale", dice a stretto giro Meloni. "È evidente che Italia, Francia e Ue debbano agire insieme per sostenere gli Stati di origine dei migranti e per aiutare gli Stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani. È la direzione che il governo italiano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei".