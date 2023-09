Omnibus, Gianfranco Pasquino promuove Giorgia Meloni: su cosa ha vinto

25 settembre 2023 a

A Omnibus si fa un bilancio del primo anno di governo del premier Giorgia Meloni. In collegamento c'è il prof. emerito di Scienza politica Gianfranco Pasquino. Tra i nodi ancora da sciogliere c'è naturalmente la questione migranti. Ma su cosa ha vinto il premier? Sicuramente sulla sua capacità di rassicurare e convincere i leader degli altri Paesi. Le sue capacità linguistiche, infatti, hanno successo in tutto il mondo e le consentono di stabilire alleanze importanti.

"Meloni preferisce andare in giro per il mondo, avere incontri sorridenti con i vari leader - dichiara Pasquino - Le aspettative di chi sta fuori da l'Italia rispetto alla leader di un partito di destra con un'eredità abbastanza pesante erano molto basse. Quindi quando si trovano davanti una giovane donna brillante, spiritosa e che parla la loro lingua la loro valutazione cresce immediatamente e questo favorisce anche gli scambi. Tutto questo è anche merito di Meloni, non c'è dubbio. E' merito anche delle sue capacità linguistiche. Oltretutto io sono un seguace dei sondaggi di Alessandra Ghisleri e vedo che qui il problema sono le promesse che sono state fatte finora".