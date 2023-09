Dritto e Rovescio, Salvini: "La Germania ha confermato". Migranti e ong, tutto torna

24 settembre 2023 a





Quando Matteo Salvini parlava di complotto contro l'Italia sui migranti si riferiva alla Germania, che ha ammesso di foraggiare quasi 800mila euro alla Ong Sos Humanity, attiva nel Mediterraneo? La domanda di Paolo Del Debbio nel corso di Dritto e rovescio, in onda su Rete 4 domenica 24 settembre, è rivolta proprio al ministro dei Trasporti e vicepremier. "L’immigrazione di massa che stiamo vivendo è un fenomeno organizzato, con i soldi i trafficanti ci comprano armi e droga. E io combatto ogni tipo di droga. Per me è un dovere morale salvare vite e fermare questi traffici", premette Salvini. Invece "il governo tedesco che ha confermato che finanzia con centinaia di migliaia di euro le Ong mi fa girare le scatole". Le navi finanziate da Berlino "portano gli immigrati che ci troviamo poi a bivaccare a Milano, Torino e Palermo..." e questo "non è ammissibile".

"Il 20% di quelli che arrivano in Italia scappano dalla guerra e per questo persone casa mia e casa loro - aggiunge Salvini - il restante 80% la guerra ce lo porta in casa, nei parchi, nelle strade. Bloccare l’immigrazione clandestina è un dovere di ogni politico".

Intervistato da Del Debbio, il leghista ha ricordato che il presidente francese Emmanuel Macron "stasera ha detto che la Francia non può ospitare tutte le miserie del mondo. Se lo avessi detto io mi avrebbero fatto tre processi... Peccato che poi Macron non lo fa", ossia non ospita i migranti che sbarcano in Europa. "Io dai francesi, dai tedeschi, dall’Ue mi aspetto collaborazione, invece arrivano tante chiacchiere", conclude Salvini.