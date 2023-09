Manovra, Giorgetti delinea la prossima legge di bilancio. A chi vanno i soldi

22 settembre 2023 a

Giorgetti fa la sua promessa sulla prossima legge di bilancio. «La legge di bilancio andrà a premiare l’Italia che vuole creare ricchezza». L'ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti all’assemblea di Federmeccanica. «Lo faremo - ha aggiunto il ministro collegandosi all’assemblea di Federmeccanica - soprattutto guardando alle principali forme di crescita per il Paese, i figli, rafforzando le misure per la natalità e, allo stesso, tempo, incentivando la formazione avanzata e del capitale umano».

Giorgetti tra “mal di pancia” e banche: paghiamo le cambiali stellari

Durante l'intervento in assemblea, il ministro dell'Economia ha anche parlato di investimenti pubblici e privati. In assenza di un trattamento specifico da parte della Commissione europea per gli investimenti pubblici e privati «il rischio, vista la difficoltà di contrarre voci di spesa obbligatorie come le pensioni, sarebbe quello di conseguire gli obiettivi in tema di deficit e debito riducendo il sostegno agli investimenti». Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’assemblea di Federmeccanica. «Le grandi potenze competono nelle tecnologia con il sostegno massiccio agli investimenti industriali, il contrario di un approccio miope che a lungo ha prevalso in Europa, che si limita ad agire con la regolamentazione e dice alle imprese arrangiatevi sul mercato», osserva Giorgetti. «In questa ottica va inquadrato l’orientamento che il governo italiano sta sostenendo, ovvero affrontare in modo sistematico la riforma della governance europea e il rilancio della politica industriale, riconoscendo un trattamento specifico agli investimenti pubblici e privati». «Questo è il motivo per cui teniamo questa posizione all’interno della negoziazione europea e vediamo un crescente consenso rispetto a questo atteggiamento», sottolinea il ministro.