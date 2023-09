Superbonus, Giancarlo Giorgetti all'attacco. Con chi se la prende il ministro

03 settembre 2023 a

Superbonus e legge di bilancio. Sono questi i focus su cui si concetra la riflessione e gli interventi del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro si toglie qualche sassolino dalla scarpa e illustra i limiti di una misura del tutto controproducente per l'economia italiana. Il superbonus «ingessa la politica economica lasciando margini esigui agli altri interventi». L'ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «A pensarci mi viene ogni volta il mal di pancia - ha aggiunto - C’è l’effetto pernicioso e distorsivo, il cosiddetto "spiazzamento", che ha sulla realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr ovvero sul rafforzamento strutturale della capacità produttiva».

Chi è il ministro più amato. Legge di bilancio, il messaggio a Meloni

Poi il ministro dell'Economia parla della prossima legge di bilancio e ne descrive le direttive. La prossima «legge di bilancio sarà prudente» e «terrà conto delle regole fondamentali della finanza pubblica». Lo ha detto al Forum Ambrosetti di Cernobbio il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. «Dobbiamo continuare a essere veri, sinceri e constatare che i sussidi alla politica economica non bastano», ha poi aggiunto Giorgetti. «La legge di bilancio obbedirà per limitare quelle rendite che non possiamo più permetterci e premiare chi lavora e crea nuova ricchezza effettiva, soprattutto guardando in prospettiva alla principale fonte di produzione della ricchezza, i figli», ha aggiunto poi Giorgetti.