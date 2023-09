Omnibus, Ghisleri rivela chi crolla nei sondaggi. La sentenza è senza appello

19 settembre 2023 a

Giorgia Meloni e il suo partito tengono il confronto con il risultato elettorale di un anno fa. Il crollo più consistente, invece, è quello che vive Elly Schlein e il suo Pd, scesi sotto il 20% negli ultimi rilevamenti effettuati da Euromedia Research. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Omnibus" in onda su La7 il 19 settembre.

"Giorgia Meloni rimane leader ancora più stimato non solo dal suo elettorato ma anche dall'elettorato di centrodestra. Lei è tra il 39 e il 41%. Il suo partito è ancora al di sopra di quel 26% che prese un anno fa. Quindi non possiamo dire che la luna di miele si è incrinata - ha detto Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research - C'è un giudizio molto più severo rispetto a quello che sta accadendo perché naturalmente le persone si aspettano fatti più concreti. Anche la Lega ha buoni risultati perché la politica sull'immigrazione l'aiuta. Nei nostri sondaggi è al di sopra del 10%. Tajani, Salvini e Conte si alternano a seconda delle settimane nella classifica degli indici di fiducia al seconco posto e oscillano tra il 25 e il 30%. Schlein sta perdendo colpi in questo momento. Anche i suoi hanno una fiducia molto più risicata. Il partito è sceso al di sotto del 20%. Attualmente per noi è al 19,3%. Ha una parte del suo partito che ha delle idee molto più democratiche rispetto alle sua che sono posizioni su una linea non condivisa da tutti. E questo nei sondaggi emerge chiaramente".