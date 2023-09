Sondaggio Porta a Porta, tonfo del Pd dopo l'estate. Il M5S sogna il sorpasso

19 settembre 2023 a

Brutte notizie per il Partito Democratico nei dati emersi dal sondaggio di Porta a Porta, realizzato dall’istituto demoscopico Noto sondaggi, relativo alle intenzioni di voto rispetto alla rilevazione del 22 giugno 2023. I dem di Elly Schlein perdono infatti un punto percentuale tondo rispetto all’inizio dell’estate, scendendo fino al 19%. Dello stesso valore, ma di segno opposto, la crescita del Movimento 5 Stelle, che passa dal 16% al 17%: il partito dei grillini, guidati da Giuseppe Conte, sono sempre più vicini al Pd e sognano il sorpasso come seconda forza politica in Italia. Resta saldamente al primo posto Fratelli d’Italia, che passa dal 28% al 27,5% (-0,5%).

Balzo fino alla doppia cifra della Lega, che sale dell’1% fino al 10,5%. Pesante calo per Forza Italia, che dal 10% scende fino al 7% (-3%): in quei giorni era al suo massimo per via dell’effetto scaturito dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Nel sondaggio del programma televisivo di Rai1, con Bruno Vespa alla conduzione, Azione e Italia Viva entrambi stabili al 3,0% . L’Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 3,0 % (+0,5%) mentre +Europa resta al 2,0%. Noi Moderati stabile all’1,5%. Altri al 6,5% (+2,0%). Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi Moderati) raggiungerebbe il 46,5% (-2,5%), mentre il Centrosinistra (PD - Verdi e SI - +Europa) si ferma al 24,0% (-0,5%).