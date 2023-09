Matteo Renzi: "Ma quale fuga da Italia Viva...". Chi annuncia, il nome a sorpresa

21 settembre 2023 a

Nessuna fuga, anzi Italia viva e il progetto de "il Centro" crescono. È questo il messaggio di Matteo Renzi che ha convocato giovedì 21 settembre una conferenza alla sede della Stampa estera per annunciare tre ingressi nella sua nuova creatura, il Centro. Nel dettaglio, c'è l’assessora della Regione Sardegna Anita Pili, la consigliera comunale di Genova, Arianna Viscogliosi e la deputata Isabella De Monte, il nome destinato a far più clamore dato che viene dal partito di Carlo Calenda, Azione.

"È un momento politico in cui si scrivono tweet e non si scrivono le leggi, si presentano le coperture e poi si fanno i buchi di bilancio, c’è bisogno di competenza. Italia Viva non vede nessuna fuga dal partito ma solo una fuga verso il partito - ha detto Renzi - I numeri del 2 per mille lo dimostrano: abbiamo preso più soldi della Lega e di Forza Itala. Questo appuntamento - ha spiegato - nasce dal desiderio di presentare alcune delle tante adesioni che in questo momento stanno arricchendo non solo il percorso congressuale di Italia Viva". Per l'ex premier "in questa stagione politica il caos sembra avere avuto la meglio, scoppiano guerre e nessuno ne parla, la politica deve ritrovare il suo spazio e il nostro governo non sta brillando. Il caos prevale sulla politica e in questo scenario l’opposizione riesce a fare peggio e non è facile".

Sull'ex alleato, Renzi ha detto: "Ho letto che Calenda ha proposto un accordo a Schlein e Conte", sul cancellierato al posto del premierato, "è una posizione che rispetto. Noi abbiamo proposto un accordo a 2,5 milioni di italiani che ci hanno votato per il Terzo Polo dicendo elezione diretta del premier e sindaco d’Italia. Calenda può adesso guardare a Conte, può cercare gli accordi con Schlein, è suo diritto farlo, io guardo al programma elettorale con cui siamo stati eletti insieme".