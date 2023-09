Migranti, l'Ue si sveglia su Lampedusa: la decisione di von der Leyen

16 settembre 2023 a

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in visita a Lampedusa già questo fine settimana, tra oggi o domani. Al momento non è ancora definita la tempistica precisa della visita di von der Leyen, riferisce la fonte Ue che ha diffuso la notizia. Per oggi l'agenda della presidente dell'Esecutivo comunitario prevede un discorso ad Hanau, in Germania, sulle prospettive europee alla riunione dei delegati federali dell'Unione delle donne della Cdu, mentre domani la presidente inizierà una visita di cinque giorni a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Già ieri la presidente della Commissione aveva accettato l'invito del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E ora il rapido gesto: tra molti Stati membri c'è un pensiero condiviso sulla necessità di agire collettivamente per arginare quella che viene sempre più percepita come un'emergenza, proprio in considerazione della preoccupazione rappresentata dalla situazione di Lampedusa, che rappresenta un moltiplicatore dei timori per l'aumento dei flussi migratori alle frontiere Ue.