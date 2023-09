Migranti, Fazzolari rilancia il blocco navale e fa una promessa agli elettori

16 settembre 2023 a

a

a

L’emergenza migranti è l’argomento caldo del momento e il governo è deciso a risolvere il problema in maniera definitiva. A parlare della situazione degli sbarchi è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del Programma, Giovanbattista Fazzolari, che in un’intervista a Libero si esprime così: “Sull’immigrazione so che l’elettorato è deluso e che avrebbe voluto risultati immediati. Ma vogliamo risolvere il problema in modo definitivo, anche se servirà tempo per invertire la rotta dopo anni di politiche immigrazioniste della sinistra. Nel Consiglio dei ministri di lunedì sarà approvata una forte novità. Chi sbarca illegalmente in Italia sarà trattenuto in centri sorvegliati per un periodo che potrà arrivare a 18 mesi. Chi non otterrà la protezione internazionale sarà direttamente espulso. Un forte disincentivo alle partenze”.

Francia disumana a Ventimiglia: botte e respingimenti, inferno per i profughi

“Il blocco navale - prosegue il volto di Fratelli d’Italia -è l’unica vera soluzione, come abbiamo sempre detto. I fatti ci danno ragione, bisogna fermare la massa di immigrati illegali alla partenza, grazie a una missione Ue fatta in accordo con gli Stati del Nord Africa. Sul tema immigrazione, come su tutti i principali dossier c’è piena sintonia tra i membri del governo”. E a proposito di alcune dichiarazioni arrivate dalla Lega, dove c’è chi non fa mistero di rimpiangere Matteo Salvini al Viminale, Fazzolari spegne le polemiche: “Io non ho letto queste frasi come un attacco al governo ma come una difesa di Salvini, che sta subendo un processo politico e ingiusto”.