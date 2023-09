Salvini a Pontida: "Meloni sui migranti sta facendo miracoli"

16 settembre 2023 a

Matteo Salvini è a Pontida per la tradizionale kermesse della Lega: "Sicuramente l’Europa in queste settimane e in questi mesi è stata assente, lontana, distratta, sorda, arrogante", ha detto a proposito degli sbarchi a Lampedusa a margine dell’assemblea della Lega giovani. "Abbiamo un’altra idea di Europa e domani Marine Le Pen verrà a raccontare l’idea di Europa che abbiamo", ha aggiunto Salvini che respinge ancora una volta i teoremi di chi vede una spaccatura nella maggioranza: "Con Giorgia Meloni abbiamo condiviso tutto e condivideremo tutto", ha detto il vicepremier e leder leghista rispondendo alle domande dei giornalisti a Pontida.

"Giorgia sta facendo miracoli a livello internazionale è difficile farlo a livello locale, dobbiamo attrezzarci". E ancora: "Che Giorgia sia a Lampedusa e che io accolga Marine le Pen è assolutamente parte dello stesso obiettivo", ha garantito aggiungendo: "Chi esclude qualcuno, da in mano l’Europa ai socialisti. Chiunque dirà di no a pezzi di centrodestra in Europa aprirà la strada alla vittoria dei socialisti. Gli stessi popolari dovranno decidere se governare coi socialisti oppure se vogliono costruire il centrodestra. È molto semplice: io non dico di no a nessuno. Chi dice dei ’no' vuol dire che ha intenzione di governare coi socialisti, la Lega al governo con la sinistra in Europa non ci andrà mai. Chi dividerà il centrodestra commetterà un errore madornale", avverte Salvini.

Il tema caldo è quello dell'immigrazione: "I decreti smontati dalla sinistra funzionavano e torneranno a funzionare", ha detto il vicepremier e ministro sul ritorno dei decreti sicurezza: "Ci sta lavorando un collega che è un amico, Matteo Piantedosi. Non voglio portar via il lavoro agli altri", ha aggiunto l'ex capo del Viminale. Sulle elezioni europee spiega che "sarebbe delittuoso perdere l’occasione per la prima volta nella storia di portare il centrodestra unito al governo dell’Europa. Io faccio e farò di tutto per mandare a casa i socialisti e i comunisti dal governo dell’Europa, quello degli sbarchi, dei tribunali islamici, delle auto elettriche cinese e del cibo finto. Marine Le Pen rappresenta l’Europa che vogliamo, l’Europa delle identità, dei popoli e delle tradizioni", ha ribadito intervenendo all’assemblea dei giovani della Lega, dal titolo ’Liberi e identitarie a Pontida dove domani, domenica 17 settembre, sarà il giorno di Marine Le Pen e del discorso conclusivo di Salvini.