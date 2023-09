Meloni non fa sconti a Gentiloni: da Vespa l'ultima bordata al commissario

13 settembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni a tutto tondo da Bruno Vespa. Il presidente del Consiglio ha partecipato alla puntata di Cinque Minuti, la fascia serale condotta dal giornalista su Rai1, e il primo argomento affrontato è quello dell’incarico dell’Ue a Mario Draghi: “Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia. Non la considero una iniziativa contro di noi”. Altro argomento all’ordine del giorno è quello dei migranti dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa: “La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una coperta di Linus, la questione non è come scarichiamo il problema, è fermare gli arrivi in Italia, non vedo ancora risposte concrete”.

Lo sfregio della commissaria: preferisce l'uncinetto al pistolotto di von der Leyen

Restando sempre in tema Vespa pone una domanda a Meloni: “Si aspettava che la Germania fermasse l'accoglienza di migranti dall'Italia?”. “In parte sì – replica la leader di Fratelli d’Italia - perché noi abbiamo qualche tempo fa comunicato ai nostri partner che non potevamo più riaccogliere automaticamente i cosiddetti 'dublinanti', perché i nostri hotspot sono pieni e se la Ue non ci dava una mano a difendere i confini esterni”.

Il fango e la polemica del familismo. E la sinistra colloca mogli e figli

Meloni ha inoltre partecipato a Porta a Porta, altro programma di Rai1 condotto da Vespa. Nell’occasione non ha risparmiato un’altra frecciata a Paolo Gentiloni, commissario Ue all’economia: “Io sono una persona abituata a dire quello che pensa. Ho trovato che Gentiloni facesse molte interviste nell’ultimo anno per redarguire e dire la sua sull’operato del governo. Ecco, non so se accade nelle altre nazioni. I commissari non è che fanno il lavoro del loro governo però un occhio ogni tanto... Ho visto un approccio più critico che collaborativo, ma non vuol dire - chiarisce la numero uno di Palazzo Chigi - che io voglia litigare o discutere con Gentiloni”.