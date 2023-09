FdI, il fango e la polemica del familismo. E la sinistra colloca mogli e figli

13 settembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni si è detta soddisfatta di quanto portato a casa in un anno di governo. In occasione dell'assemblea di Fratelli d'Italia, il premier ha tracciato un primo bilancio e ha ribadito la necessità e il desiderio di impegnarsi per il bene dell'Italia. Non è mancata una risposta a tutto il fango che le opposizioni hanno gettato sul suo partito e sulle persone a lei più vicine. "Fango gratuito perfino sui familiari" - ha precisato la leader di via della Scrofa - con inchieste durate mesi su amici e parenti, la mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine, è stato un boomerang, perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere. Allora si sono attaccati agli organigrammi di partito, anche qui con racconti surreali, per raccontare il partito chiuso, familistico, asserragliato". Oggi, a ricordare alla sinistra quello che finge di aver dimenticato, ci ha pensato un articolo de Il Giornale.

Meloni al contrattacco: "Fango sui miei familiari". E avvisa gli alleati

L'articolo passa in rassegna degli esempi in cui a sinistra è capitato di vedere familiari di esponenti avere incarichi in politica. "Il governatore della Puglia Michele Emiliano si infila dritto nel turbine, promuovendo sua portavoce la sua compagna Elena Laterza. Inevitabile la bagarre, ma lui tiene il punto: 'È una scelta conforme alle regole di legge e fondata su un curriculum ineccepibile'", si legge. Poi riflettori puntati su Vincenzo De Luca: "Il rampollo, Piero, diventa deputato e poi sale fino a diventare vicecapogruppo del Pd alla Camera. Per la verità, c'è un altro figlio, Roberto, che a un certo punto va a fare l'assessore al bilancio al comune di Salerno. Così De Luca è uno e trino. Quella stagione meravigliosa finisce e nei mesi scorsi Elly Schlein toglie a De Luca junior il bastone del comando, ridimensionandolo a semplice deputato".

Video su questo argomento Meloni manda in tilt la sinistra: la gag clamorosa sul saluto romano

Come ricorda Il Giornale, Michela Di Biase "fa la gavetta come consigliera comunale, poi la carriera accelera". Stando alle strategie della sinistra, c'è un'altra data da ricordare, quella del 2014, "quando Di Biase sposa Dario Franceschini, uno dei leader del Pd, padre di sua figlia". Meno al centro delle polemiche la coppia della sinistra radicale Nicola Fratoianni-Elisabetta Piccolotti, eletta deputata a Lecce nel 2022, "bersagliata e pronta allo sfogo 'Su di me solo fango'".