Caivano, Valditara annuncia la visita per dare un futuro ai giovani

Si continua a sparare a Caivano. Dopo la stesa nella notte e i proiettili esplosi contro un’auto sosta all’ora di pranzo, il governo non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. E tra gli esponenti in prima linea per ripristinare una situazione normale nel comune della provincia di Napoli c’è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha annunciato la sua visita nella zona: “Il 18 ottobre sarò nuovamente a Caivano portando alcune misure concrete che stiamo già iniziando ad adottare. Proseguiremo con sempre più determinazione per dare ai giovani un futuro di crescita personale, di maggiori opportunità lavorative e di libertà da ogni condizionamento delinquenziale. Lo Stato non si piega a minacce di alcun tipo”.

Nel frattempo già da questo mese a Caivano vi sarà un significativo incremento degli operatori delle varie forze di polizia sul territorio, con un aumento del 20% dei Carabinieri in servizio presso la compagnia locale, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Incrementi altrettanto significativi sono previsti per il commissariato di Polizia ad Afragola e per la Tenenza della Guardia di Finanza a Frattamaggiore.