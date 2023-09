Caivano, spari all'impazzata nella notte. Don Patriciello sbugiarda la sinistra criticona

11 settembre 2023 a

Altra notte di terrore a Caivano. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa in viale delle Margherite, nel comune in provincia di Napoli, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ignoti avrebbero esploso 19 colpi, di due differenti calibri. Al momento non risultano danni a cose o feriti: Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili a cura dei Carabinieri della compagnia di Caivano.

L’episodio è stato denunciato pubblicato da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano che negli scorsi giorni ha accolto Giorgia Meloni nella zona: “La domenica volge a termine. Manca poco più di un’ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’ impazzata. È il terrore. Le ‘stese’ fanno paura. Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’intervento del governo, vergognatevi. E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al ‘Parco Verde’ in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona”. Il prete si è quindi scagliato su quella sinistra che ha trovato l’ennesimo pretesto per criticare il centrodestra dopo il blitz con 400 agenti nella zona del Parco Verde (tra questi anche lo scrittore Roberto Saviano).

Patriciello ha poi pubblicato un altro messaggio su Facebook a qualche ora di distanza: “Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi”.