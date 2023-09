Agorà, Lollobrigida silenzia i critici: “Arianna Meloni è un simbolo”

11 settembre 2023 a

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è apparso nell’elenco degli ospiti della prima puntata della stagione di Agorà, talk show su Rai3 che vede ora alla conduzione Roberto Inciocchi. Uno dei volti di punta di Fratelli d’Italia cerca di chiudere ogni tipo di polemica sulla scelta di Giorgia Meloni di affidare alla sorella Arianna un ruolo di primo piano nel partito: “Arianna Meloni è il simbolo di chi, non eletto, da trent’anni fa militanza politica, apprezzata da tutti e che ricopre un ruolo. Arianna è una persona stimata all'interno del partito. Siamo cresciuti tutti insieme entrando in un partito che non aveva la vocazione manco a farti fare il consigliere comunale. Ricopre un ruolo, come è avvenuto in tanti altri partiti di persone che erano militanti all'interno della stessa sezione, e che hanno voluto contribuire alla crescita del partito politico”.

Dopo aver parlato della moglie Lollobrigida tira un siluro al leader della Cgil, Maurizio Landini, che si è detto pronto a uno sciopero generale sulla manovra: “È un po’ strano che ci siano annunci di scioperi preventivi rispetto a un testo che deve ancora arrivare. Io consiglio prudenza. Mi sembra che ci siano stati diversi incontri con le forze sindacali. Ognuno fa la propria parte, il governo ha 11 mesi di attività alle spalle e crediamo abbia il dovere della proposta e le forze sociali di un giudizio di merito, un giudizio che però arriva dopo che il testo è stato presentato”.