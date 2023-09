Omnibus, il sondaggio Piepoli svela l'effetto estate: chi ne approfitta di più

08 settembre 2023 a

Effetto estate. L'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli descrive una situazione abbastanza ben delineata. Di questo si è parlato nella puntata di Omnibus in onda l'8 settembre su La7. Nelle ultime settimane, il premier Meloni e il suo partito Fratelli d'Italia hanno perso qualche punto percentuale nelle preferenze degli italiani. E chi ne ha approfittato? In questo caso il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte. In cima alla classifica delle preferenze e della fiducia degli italiani nei leader politici, c'è sempre il premier Giorgia Meloni che perde il 2% rispetto alla rilevazione della settimana precedente ma stacca di molto il secondo in classifica, Giuseppe Conte che guadagna 2 punti e sale al 34%. Terzo gradino del podio per il vicepremier Antonio Tajani che è stabile al 29%.

Discorso analogo per quanto riguarda i partiti politici. Nella rilevazione dell'Istituto Piepol. Fratelli d'Italia perde lo 0,5% e scende al 29%. La stessa percentuale che guadagna il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che guadagna lo 0,5% e sale al 16%. "Da luglio a settembre c'è la tradizione politica che nei sondaggi non cambia nulla - assicura Livio Gigliuto dell'Istituto Piepoli - C'è una lieve flessione di Fratelli d'Italia ma bisogna vedere se tutto questo continuerà anche nelle prossime settimane. La cosa che emerge in maniera chiara è che, quando va giù Fratelli d'Italia, l'opposiozone che cresce è il Movimento Cinque Stelle e non il Pd che non cambia. Ha avuto un effetto dopo l'elezione di Schlein ma da lì non si muove più".