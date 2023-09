Partecipazione agli utili delle aziende, Luigi Sbarra lancia la mobilitazione

08 settembre 2023 a

Non si ferma il cammino della raccolta firme della Cisl per la legge di iniziativa popolare che propone una partecipazione più attiva di lavoratrici e lavoratori nelle scelte e negli utili delle aziende. “La campagna di mobilitazione della Cisl proseguirà nei prossimi giorni con un percorso di assemblee nei luoghi di lavoro e di iniziative sui territori per indicare proposte e contenuti del progetto di legge promosso dalla Confederazione di Via Po”, annuncia il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Le iniziative sindacali avranno un'importante tappa il 13 e 14 ottobre con le “Giornate della Partecipazione” in cui saranno organizzati spazi di dialogo e confronto nelle aziende e nelle principali piazze italiane. “Vogliamo incontrare lavoratori, pensionati, studenti, famiglie, coinvolgere le persone dentro e fuori il perimetro della nostra Organizzazione, per trasmettere le ragioni di una “marcia della responsabilità” che punta a sviluppare pratiche e cultura della partecipazione per aumentare salari e produttività, accrescere occupazione e qualità del lavoro, innovazione e sicurezza, competenze e resilienza del sistema produttivo”, aggiunge il numero uno della Cisl.

I lavoratori partecipino agli utili delle aziende: la proposta della Cisl

“Un’opportunità non solo per emancipare e qualificare l’occupazione ma anche per valorizzare relazioni industriali e contrattazione collettiva, esaltando il protagonismo della società organizzata e del mondo del lavoro nelle dinamiche di crescita e coesione, come previsto dalla Costituzione. Tale impostazione ci porta anche a intensificare il pressing sul Governo rispetto ai tavoli di confronto aperti e sollecitare l’urgente avvio di un confronto tra Esecutivo e Parti Sociali sulla politica dei redditi per contrastare inflazione e carovita sostenendo salari, retribuzioni e pensioni. Le assemblee e gli incontri di queste settimane saranno anche una preziosa occasione per rilanciare priorità e contenuti della nostra piattaforma in vista della Nadef di fine settembre e della nuova Legge di Bilancio”, conclude Sbarra.