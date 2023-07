Cisl, proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende

31 luglio 2023 a

La Cisl continua la sua battaglia per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori. Il segretario della sigla sindacale, Luigi Sbarra, ha messo sul tavolo una nuova idea: “C’è una riforma cardine che riteniamo davvero indispensabile in questa fase: quella della partecipazione dei lavoratori alla vita, agli utili e all’organizzazione delle imprese, sfida che intercetta tutte le più importanti questioni, a cominciare da quella salariale, la qualità e stabilità del lavoro, per continuare con l’incremento della produttività, il contrasto alle delocalizzazioni, i controlli su salute e sicurezza e applicazione dei buoni contratti”.

“Il senso della proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl sta in tali direttrici, e per questo siamo e saremo in mobilitazione su tutto il territorio nazionale fino a dicembre per informare e comunicare con lavoratori, pensionati, cittadini i contenuti del provvedimento legislativo. Vediamo molta adesione e – sottolinea Sbarra - sostegno delle persone nei luoghi di lavoro e nel territorio sulla nostra iniziativa ma anche autorevoli espressioni del mondo accademico e universitario, dell’imprenditoria, dei partiti che guardano con interesse a questo sentiero, non può che farci piacere. Vogliamo dare gambe solide e credibili al progetto, evitando tentazioni dirigistiche, valorizzando la contrattazione, collegando incentivi e sostegni fiscali a soluzioni che diano protagonismo vero alle relazioni industriali affinché i lavoratori possano co-determinare strategie e scelte delle imprese”. “Su questi temi chiamiamo la politica, il Governo, i nostri interlocutori sociali a convergere responsabilmente in un ampio e costruttivo fronte riformatore” ha concluso il numero uno della Cisl.