Pd, “manco al 17%”. La confessione di Zingaretti inguaia Schlein

07 settembre 2023 a

a

a

Nicola Zingaretti molla Elly Schlein. L’ex governatore del Lazio ha parlato sul palco alla festa dei dem a Ravenna usando parole al miele nei confronti della segretaria del Partito Democratico, ma una volta spente le luci dei riflettori i toni sono del tutto cambiati. A raccontare il retroscena scoppiettante è Il Foglio: “Zingaretti è sceso dal palco e a quel punto come raccontano diversi testimoni sentiti dal Foglio ha detto in tono di confessione ‘Mah, secondo me con questa alle europee non arriviamo manco al 17 per cento’. Strano. Chissà perché, lontano dal microfono, l’ex segretario si è espresso in questo modo”. Una bordata in piena regola nei confronti della nuova leadership del Pd, di cui Zingaretti è uno dei primi sostenitori all’interno del partito (Schlein l’ha anche messo a presiedere la fondazione Pd dando il benservito a Gianni Cuperlo). I risultati però non sono quelli sperati e in casa dem l’aria è pesantissima, con un pessimismo diffuso in vista dell’appuntamento delle elezioni europee che si terranno nel 2024.