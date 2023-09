Sondaggi, effetto Schlein al contrario: fa bene solo ai partiti di governo

05 settembre 2023 a

a

a

L'estate militante non ha pagato, l'effetto Schlein non si vede. O meglio, si vede, ma al contrario. Secondo gli ultimi sondaggi ad essere premiati dagli italiani sono FDI e Lega, male invece il Pd. Ad analizzare le ultime rilevazioni aggiornate al 3 settembre è Libero che prende in considerazione le elaborazioni di YouTrend e di Euromediaresearch.

“Insegna strategia politica ma...”. Renzi umilia ancora Letta

Nel primo caso a beneficiarne è Fratelli d'Italia con un +1,6% che fa salire il partito di Giorgia Meloni al 31,2%, con il Pd che perde lo 0,4% attestandosi così al 19%. La Lega è all'8,3% con un calo dello 0,6%. Se in questo caso il partito di Matteo Salvini è in flessione, nell'altro sondaggio invece è in crescita: +0,7% e 10,5% totale. In questo caso è FdI è scendere dello 0,7% con un 26,5% totale, mentre il Pd registra un -0,5% fermandosi al 20,3%. Bisogna considerare che entrambi i sondaggi basano la crescita o la flessione dei partiti in base alle loro rilevazioni precedenti. In entrambi i casi, però, si può registrare un fatto: se da un lato cresce FdI, mentre dall'altro sale la Lega, il Pd cala in entrambi i casi. Sicuramente al Nazareno hanno letto questi numeri e non possono essere soddisfatti. Chissà se qualche dem con il mal di pancia chiederà un cambio di rotta a Schlein.