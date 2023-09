Renzi sfida Schlein in duello: "Facciamo un dibattito noi due sul Jobs Act"

02 settembre 2023 a

La polemica a distanza fra Elly Schlein e Matteo Renzi continua. Oggetto della contesa il Jobs Act contro cui il Pd ha chiesto un referendum. Una decisione che l’ex premier ha commentato duramente nella sua enews: "Provo imbarazzo per chi nel PD non ha il coraggio di alzare la voce contro questa scelta masochista. Il Partito Democratico che smette di essere riformista per diventare la sesta stella del grillismo fa venire un tuffo al cuore".

La replica del Nazareno non è arrivata e così oggi dal palco della festa del partito a Firenze Renzi ha rilanciato: "Vorrei chiedere a Elly Schlein se mi invita alla festa dell’Unità di Ravenna. Perché hanno invitato tutti tranne me. Ma siccome stanno a discutere del Jobs Act, dico a Elly, invitami. Se non mi vuoi, ti invito io alla nostra festa a Santa Severa e si fa un dibattito sul Jobs Act. Se la Schlein non se la sente perchè si ritiene superiore a me, io sono disponibile a fare un dibattito a Ravenna o a Santa Severa, con Dario Franceschini, Graziano Del Rio, Debora Serracchiani, Lorenzo Guerrini, Marianna Madia, Beatrice Lorenzin, Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Enrico Letta, Paolo Gentiloni. Con questa squadra di calcio. Sono ancora dirigenti del Pd, che hanno votato il Jobs Act e ora lo stanno disconoscendo. Abbiano il coraggio di dire che un referendum contro il Jobs Act rinnega quello che loro sono. Per inseguire Conte e i Grillini state diventando la parodia di voi stessi. Il Jobs Act ha aiutato questo Paese e non è vero che lo ha precarizzato". Vedremo se la segretaria del Pd raccoglierà il guanto di sfida o continuerà dritta per la sua strada.