Il sondaggio sul Pd spaventa Schlein: leader azzoppata, nessuno crede in lei

Elly Schlein non genera tanti consensi anche all’interno del bacino di chi è un elettore del Partito Democratico. Nel sondaggio pubblicato da Libero la prima domanda è se la segretaria sia la persona giusta per riportare il Pd al governo del Paese vincendo le prossime elezioni politiche. E le risposte sono interessanti: “Solo il 14% ha risposto ‘molto’, ovvero ha dato una risposta convinta. Pochi, soprattutto nel Centro Italia e ben istruiti. Qualche giovane in più; molti maschi, pochissime donne. Un buon 44% rimane dubbioso e si esprime con ‘abbastanza’, mentre gli altri (42%) sono poco o per nulla sicuri, o, addirittura, non si dichiarano”.

L’altro quesito è quello tra la strada dell’opposizione a tutti i costi, seguendo una strategia di spostarsi sempre più a sinistra, oppure se scegliere la via del compromesso per tornare a governare. Questi i risultati evidenziati dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti: “Il Pd appare molto diviso. Il 46% dell’elettorato è per stare all’opposizione, mentre il 36% è per tentare un ritorno al governo. I primi sono tendenzialmente più giovani o anche più maturi, alto grado di istruzione, del Centro-Sud; i secondi, al contrario, nella fascia tra i 40 e i 60 anni, studi medio-superiori, regioni con Pil alto. Non è irragionevole: un contesto economicamente più attivo, cerca stabilità. Questi elettori sono all’incirca gli stessi che non vogliono l’alleanza con i 5 Stelle per le prossime elezioni (47%). Inoltre per la metà di chi vota Pd (50%) valori e principi sono proprio diversi da quelli del Movimento 5 Stelle”. Numeri che devono far riflettere Schlein, anche sulla vicinanza ai grillini di Giuseppe Conte.