Sondaggio Sky Tg24, Fratelli d'Italia vola a cifre astronomiche dopo l'estate

04 settembre 2023 a

a

a

Primo sondaggio dopo le vacanze di agosto di Sky Tg24 realizzato da Quorum-YouTrend. A dominare la scena è Fratelli d'Italia, che rispetto all'ultima rilevazione del 24 luglio cresce dell'1,6%, fino al 31,2%. Segno rosso per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni ha staccato tutti. I dem di Elly Schlein calano al 19% (-0,4%), mentre i grillini si attestano al 15,2% (-0,3%). Più marcato il calo del Carroccio che passa dall'8,9% all'8,3%. Leggera flessione pure per gli azzurri, orfani di Silvio BerlusconI: dal 6% si scende al 5,8%. Balzo in avanti di Azione che sale dello 0,5% fino al 4,1%, mentre si abbassano dello 0,2% e dello 0,4% le intenzioni di voto per Alleanza Verdi-Sinistra (3,7%) e Italia Viva (2,5%). Segno positivo di Per l'Italia con Paragone, che rosicchia uno 0,1% e va al 2,2%. In totale scende di un punto percentuale il dato di astenuti e indecisi, pari al 41,5% degli intervistati.

Fratelli d'Italia architrave del centrodestra: disegnato il futuro della coalizione

Rispetto al 24 luglio calano i giudizi positivi sul governo Meloni (dal 42% al 40%) e la fiducia nei leader del centrodestra (Meloni 39%, Salvini 23%, Tajani 22%). In recupero i leader di opposizione: bene sia Schlein (+2%) sia Conte (+3%), oltre a Renzi e Calenda (rispettivamente +3% e +1% di fiducia). Il leader politico più amato resta abbondantemente Sergio Mattarella: il 64% degli italiani ha fiducia nel presidente della Repubblica, un dato che cresce del 2%. Cala di un punto percentuale quella nei confronti del premier, al secondo posto nella classifica dei leader.