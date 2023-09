Fratelli d'Italia architrave del centrodestra: Lollobrigida disegna il futuro

04 settembre 2023 a

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d’Italia, traccia la rotta per il futuro del primo partito italiano a quasi un anno di distanza dall’insediamento a seguito della vittoria alle elezioni politiche. «In generale è vero che la maggioranza sta assumendo una fisionomia diversa da un tempo. Ora Fdi ha il dovere di essere il partito centrale, l’architrave della coalizione, senza mire egemoniche come dimostrano le nomine, fatte tutte senza manuale Cencelli», le dichiarazioni del ministro in un’intervista al Corriere della Sera.

Lollobrigida risponde pure alle accuse di ‘familismo’ dopo che la sua compagna Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia, è stata nominata alla guida della segreteria politica di Fdi: «Noi eravamo un partito che nel 2012 aveva qualche centinaio di iscritti e una decina di dirigenti. Grazie a loro è cresciuto e non è facile sostituire chi ha partecipato a questa impresa. Molti di noi sono al governo o ai vertici delle istituzioni e in Parlamento, trovo normale che chi, come Arianna, si trovava dietro le quinte si metta ai remi della barca. Nessuno d’altronde ne contesta capacità tecniche e politiche».