Zona Bianca, Matteo Renzi contro Elly Schlein: il suo futuro è a Sanremo

Il solito Matteo Renzi, sarcastico e pungente quanto basta. Con il nuovo Partito Democratico targato Elly Schlein non scorre buon sangue e, durante la puntata di "Zona Bianca", andata in onda su Rete 4, il leader di Italia Viva si è lasciato andare a una battuta al vetriolo sulla segretaria Dem. Riferendosi all’esibizione con la chitarra alla festa dell’Unità, l’ospite del conduttore Giuseppe Brindisi ha ironizzato: “Elly con la musica è bravissima…”. Il presentatore ha replicato: “Ora però non mi faccia la battuta che il futuro è quello”. In quel momento Renzi ha colto la palla al balzo per togliersi il famoso sassolino dalla scarpa: “No assolutamente, il suo presente è quello perché lei in Parlamento ci va poco, visto che ha una percentuale di presenza del 21%”. Anche il conduttore della trasmissione sta al gioco, e ribatte: “Addirittura peggio della sua?”. Ma l’ex Presidente del Consiglio non si fa intimidire, anzi risponde con una smorfia che non nasconde un certo divertimento nella provocazione: “La mia percentuale è del 70%. Tutti mi dicono che non ci vado mai, ma i dati sono altri. Giuseppe Conte ha il 50%, la Schlein poco più del 20% e io il 70%”.

Però, prosegue Renzi, “la Schlein è più brava di me sulla chitarra e tra l’altro ha fatto un pezzo che si prestava anche molto bene a quella festa che era del Pd ma in realtà c’era scritto Pds e c’era il simbolo della Quercia”. Per concludere il siparietto, Renzi consiglia la strada che secondo lui Schlein dovrebbe seguire: “Secondo me ha un futuro a Sanremo, in Parlamento un po’ meno”, scherza, ma non troppo. “Ha suonato la "Zombie" dei Cranberries, che mi sta molto a cuore e si adattava anche molto bene a quel contesto, e mi ricordo anche che da Cattelan cantò "Imagine" di John Lennon”.